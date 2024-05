Filippo Mosca e Luca Cammalleri detenuti in Romania - sentenza d’Appello conferma condanna a 8 anni e 3 mesi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il 29enneresterà nel carcere di Porta Alba, in: lad'appello hato per lui e per l'amicolain primo grado a 8e 3di reclusione. La decisione era attesa per oggi dopo il rinvio del 19 aprile scorso.

Filippo Mosca e gli altri due ragazzi italiani arrestati in Romania con l’accusa di spaccio resteranno in carcere . La cella del carcere di Porta Alba, a Costanza, resterà sbarrata per Filippo Mosca , Luca Cammalleri e una terza ragazza italiana: ...

