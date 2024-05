Filippo Mosca detenuto in Romania - attesa sentenza d’appello La mamma | Altro rinvio sarebbe immotivato

Filippo Mosca resterà rinchiuso nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania. Per il giovane ventinovenne di Caltanissetta, recluso ormai da 10 mesi, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze ...

Filippo Mosca e gli altri due ragazzi italiani arrestati in Romania con l’accusa di spaccio resteranno in carcere . La cella del carcere di Porta Alba, a Costanza, resterà sbarrata per Filippo Mosca , Luca Cammalleri e una terza ragazza italiana: ...

La madre di Filippo Mosca: "Avrei voluto stesso sostegno politico offerto a Ilaria Salis" - La madre di filippo mosca: "Avrei voluto stesso sostegno politico offerto a Ilaria Salis" - Leggi su Sky TG24 l'articolo La madre di filippo mosca: 'Avrei voluto stesso sostegno politico offerto a Ilaria Salis' ...

"Non hanno i numeri per sfondare". La Nato ridimensiona i successi russi a Kharkiv - "Non hanno i numeri per sfondare". La Nato ridimensiona i successi russi a Kharkiv - Secondo il comandante supremo dell'alleanza in Europa, le truppe russe schierate nella regione non sono sufficienti per spezzare le linee difensive ucraine e non hanno le capacità per ottenere success ...

Partigiani russi anti-Putin schierati a Kharkiv: "Qui è un tritacarne" - Partigiani russi anti-Putin schierati a Kharkiv: "Qui è un tritacarne" - La legione "Libertà alla Russia" e altre due formazioni volontarie hanno rinforzato i difensori ucraini nella regione attualmente sotto attacco da parte delle forze di mosca, nel nord del Paese ...