Fico operato di nuovo | è ancora grave In Italia allerta per i comizi elettorali | il rischio dei lupi solitari

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il premier slovacco Robertha subìto stamattina unintervento chirurgico della durata di due ore e mezza. Lo ha reso noto il ministro della Difesa Robert Kalinak, parlando ai media davanti all’Ospedale di Banska Bistrica. La direttrice dell’ospedale, al suo fianco, ha specificato che “a seguito della visita e degli accertamenti sono stati eliminati i tessuti necrotici rimasti dopo la ferita più”. Secondo Kalinak ci vorràqualche giorno per rendersi conto l’andamento della salute del primo ministro. Incontrando i giornalisti, ha nuovamente chiesto pazienza e ha ringraziato il personale medico per le cure e il pubblico per il sostegno. L’attentatore, il 71enne Juraj Chintula, è stato arrestato subito dopo l’aggressione e ora è accusato di tentato omicidio premeditato di primo grado. Rischia 25 ...

