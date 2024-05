Festival lavoro - De Luca consulenti | Sarà momento confront - pronti per sviluppo Paese

La Premier: "Non possiamo da una parte fermare" la " Rivoluzione " innescata dall'avvento dell'Intelligenza artificiale, "ma dobbiamo lavorare per fare in modo che questo processo sia sempre a misura d'uomo, che sia cioè incentrato sull'uomo, ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Ci aspetta un lungo momento di confronto e scambio. Questo è un popolo che supera tutte le difficoltà grazie alla forza del pensiero e riesce a trovare sempre il modo per dare il proprio contributo per lo ...

Salario minimo, Tajani, "Contrattazione collettiva può far avere uno stipendio più ricco" - Salario minimo, Tajani, "Contrattazione collettiva può far avere uno stipendio più ricco" - Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, intervendo alla 15esima edizione del festival del lavoro, promosso dal Consiglio nazionale ...

Festival lavoro, De Luca (consulenti): "Sarà momento confronto, pronti per sviluppo Paese" - festival lavoro, De Luca (consulenti): "Sarà momento confronto, pronti per sviluppo Paese" - Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, aprendo la quindicesima edizione del festival del lavoro alla Fortezza da Basso a Firenze. "Oggi le ...

Cannes, approda oggi al Festival del cinema “The Race Of Love” - Cannes, approda oggi al festival del cinema “The Race Of Love” - Roma, 17 mag. (askanews) – Approda al Marchè du Film del festival di Cannes The Race of Love, film romance prodotto da Enrico Pinocci, diretto da Alfio D’Agata, con un cast internazionale: Ciara Hanna ...