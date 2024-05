Ferrovie - Salvini | diritto sciopero non deve fermare intero paese

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (askanews) – “Dobbiamo garantire ad altri lavoratori di poter esercitare il loro lavoro: ilalloè sacrosanto però devono essere garantiti i diritti essenziali e le fasce protette perché ilallononfermre un”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ospite di Agorà su Raitre, motiva la precettazione dei lavoratori che avevano proclamato unoper il prossimo fine settimana. “Domenica – ha osservato– c’è il gran premio di Formula Uno a Imola che per l’Emilia-Romagna e per tutta Italia significa lavoro, turismo, una grande immagine di efficienza e competitività in tutto il mondo. Non garantire alle ...

