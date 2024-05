Fermato l' ex comandante per la morte della vigilessa Sofia Stefani ad Anzola

(Di venerdì 17 maggio 2024), una exdi 33 anni, è stata uccisa ieri pomeriggio da un colpo di pistola che l’ha colpita alla testa, in una stanza al piano terra“Casa Gialla”, la sede del comandopolizia locale diEmilia, comunepianura Bolognese. Lo sparo è partito dall’arma di ordinanza di un collega, Giampiero Gualandi, ex(e superioredonna lo scorso anno), attualmente in servizio nel corpo. L’uomo, 63 anni, ieri sera è stato interrogato. Nella notte i carabinieri di Bologna lo hanno sottoposto a fermo per omicidio volontario. L'uomo nell'interrogatorio si sarebbe avvalsofacoltà di non rispondere. La Procura di Bologna gli contesta anche le aggravanti dei futili motivi e ...

Dall'impegno in politica (nel Pd) a quello nel sociale passando per la passione per il proprio lavoro nella polizia locale , chi era Sofia Stefani , la 33enne, uccisa dall'ex comandante della polizia locale Giampiero Gualandi ad Anzola Emilia, in ...

