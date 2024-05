Federica G e l’anoressia senza ‘Sbarre’ | Non ho paura di raccontarmi IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Affrontare l'anoressia anche con una canzone. Perché, in fondo, non sono solo canzonette. Anzi. Molte persone che stanno attraversando un momento di difficoltà spesso trovano un appiglio importante proprio nella musica. Ma c'è anche chi la musica se la scrive, se la crea, se la realizza per darsi la spinta e cercare quello scatto utile ad uscire da una situazione molto difficile.G, nome d'arte della cantautrice macerateseGianangeli, ha deciso di raccontare il dolore e l'anoressia nella canzone 'Sbarre'. Una scelta che non è consueta. Spesso, infatti, si tende a pensare che chi ha a che fare con l'anoressia tenda solo ad isolarsi e non abbia alcuno stimolo per rivolgersi all’arte. Invece, fortunatamente, in molti casi è proprio l’arte a dare un motivo per uscire dalle difficoltà. "Scrivere 'Sbarre' è stato un atto ...