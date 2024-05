FC 24 Obiettivo Bonus LaLiga Champions

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatorilasciato durante l’evento TotsGioca e vinci partite inper ottenere ricompense! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 5 1x 85+ x7 Pack Non scambiab. Scadenza: 22 Maggio Giocane 5: Gioca 5 partite in(Playoff o Finali). Premio: 1x Pacchetto Giocatori Oro Rari 83+ X2 Non scambiabile. Giocane 8: Gioca 8 partite in(Playoff o Finali). Premio: 1x Pacchetto Giocatori Oro Rari 83+ X3 Non scambiabile. Giocane ...

Gli Obiettivi Bonus LaLiga Champions sono disponibili in EA FC 24. Le versioni speciali di Fekir e Azpilicueta per la modalità Ultimate Team possono essere riscattate completando i Requisiti richiesti presenti nell’area dedicata. Le carte del ...

LaLiga 2023/24, tutti i risultati della trentaseiesima giornata! - laliga 2023/24, tutti i risultati della trentaseiesima giornata! - Ecco tutti i risultati della trentaseiesima giornata di laliga 2023/24 e la classifica. L’Atletico blinda la champions.

Girona, COLPO DA CHAMPIONS: arriva dalla Premier League. La situazione in vista del calciomercato - Girona, COLPO DA champions: arriva dalla Premier League. La situazione in vista del calciomercato - Il Girona si prepara alla prossima stagione dove giocherà la champions League. Ecco il colpo da novanta in canna Dopo aver accarezzato il sogno di vincere la Liga, il Girona ha cominciato a sbagliare ...

Mbappé al Real Madrid, anche Tebas conferma: "Ha firmato per 5 anni" - Mbappé al Real Madrid, anche Tebas conferma: "Ha firmato per 5 anni" - Il presidente de laliga ha confermato l'arrivo di Mbappé ai blancos. Sulla possibilità per il francese di conquistare la prima champions League: "Se ha firmato un quinquennale, ha cinque stagioni per ...