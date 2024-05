Fattore K - a Mariano l’arte incontra il sociale

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Dalmine). Sabato 18 maggio al Paprika Jazz Club di Dalmine, in via Bergamo, 3 a, si terrà la seconda tappa delle selezioni di “K”, manifestazione artistica che coinvolge artisti non professionisti, senza limiti d’età in una gara canora amichevole e sana che ha come obbiettivo il sostegno delle associazioni locali e il coinvolgimento della comunità. L’iniziativa nasce nel 2021 da un’idea di Francesco Mignosi, che quest’anno in collaborazione con Mari degli “Astratto” ed Ervin Bajrami, attivista per i diritti umani, aprirà la nuova stagione. Questo connubio di personalità ci ha permesso di comprendere quanto la partee artistica possano, se unite, dare un contributo all’intera comunità. L’obiettivo è quello di effettuare una raccolta fondi finalizzata a sostenere associazioni locali che ...

Sicurezza stradale, nuova rotatoria all'incrocio tra la Provinciale 7, via Compartitori e strada Olza a Mariana Mantovana - Sicurezza stradale, nuova rotatoria all'incrocio tra la Provinciale 7, via Compartitori e strada Olza a Mariana Mantovana - MANTOVA, 16 mag. - Una nuova rotatoria metterà in sicurezza l'incrocio tra la strada provinciale 7, Via Compartitori e Strada Olza a Mariana Mantovana. La Provincia, con un decreto del Presidente ...

SPECIALE ELEZIONI AVERSA. Quattro candidati a sindaco e 18 liste in campo - SPECIALE ELEZIONI AVERSA. Quattro candidati a sindaco e 18 liste in campo - Matacena fa il pieno di compagini, seguito da Baldascino del centrosinistra. In 4 nella coalizione di Farinaro mentre D'Angelo corre solo con il movimento civico "Basilisco" ...

Cagliari, Mariano Navone vince il Challenger: Lorenzo Musetti sconfitto in due set - Cagliari, mariano Navone vince il Challenger: Lorenzo Musetti sconfitto in due set - Cagliari Bella giornata, tribune del Tennis club piene e tutte per lui. Ma lui non ha vinto. Lorenzo Musetti si è arreso in due set nella finale del Challenger 175 di Cagliari: il nuovo re del Sardegn ...