False mail con atti giudiziari per estorcere denaro | sgominata banda con base operativa a Bergamo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una falsaapparentemente inviata dall’autoritàa che informa il malcapitato di un presunto procedimento penale a suo carico per reati di pedopornografia online, la richiesta diper evitare il processo e una truffa arrivata aoltre 117mila euro. Una tipologia di raggiro che negli anni ha cambiato più volte forma, con diverse intestazioni, mittenti, contestazioni, ma che ancora riesce a fare breccia tra chi, probabilmente, non ha una profonda conoscenza e dimestichezza col mondo della rete. Nel caso che ha dato origine all’operazione “Polo Est”, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Lombardia e coordinata dalla Procura di, la vittima – un cittadino italiano residente in Cina – ritenendo autentica un’e-recante il ...

