F1 - Lewis Hamilton | Un buon inizio di weeken - siamo più vicini ai rivali rispetto al solito

(Di venerdì 17 maggio 2024)chiude con fiducia il suo venerdì in terra di Romagna. Il “Re Nero”, infatti, è quarto in classifica al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, con spunti positivi sulla sua W15. Sul tracciato di Imola il pilota inglese ha vissuto una giornata con alti e bassi, ma con la sensazione che su questo lay-out possa fare bene. Ad ogni modo, il miglior tempo complessivo lo ha fissato Charles Leclerc in 1:15.906 con 192 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, 380 su Yuki Tsunoda e 391 proprio su. Quinto George Russell a 405 millesimi, sesto Carlos Sainz a 517, quindi settime e ottave le Red Bull di Max Verstappen (+0.541) e Sergio Perez (+0.646), quindi nono Nico Hulkenberg a 920 e Fernando Alonso decimo a 932. Al termine del ...

Sta per cominciare il lungo weekend dedicato al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, appuntamento numero sette del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena nel mitico autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sarà un fine settimana importante per ...

GP di Imola, prove libere 2: Leclerc si conferma leader davanti a Piastri e Tsunoda, Red Bull in difficoltà - GP di Imola, prove libere 2: Leclerc si conferma leader davanti a Piastri e Tsunoda, Red Bull in difficoltà - Giovedì, Charles Leclerc appariva molto fiducioso per gli sviluppi portati sulla SF-24, un po' meno Carlos Sainz, il quale aveva affermato che non sarebbe cambiato granché.

GP Imola, tifoso di Hamilton con una maglia metà Ferrari e metà Mercedes. FOTO e VIDEO - GP Imola, tifoso di hamilton con una maglia metà Ferrari e metà Mercedes. FOTO e VIDEO - Le telecamere di Sky Sport hanno scovato un tifoso pazzo di lewis hamilton, già proiettato al ...

F1 | Imola, Libere 2: Leclerc ci prende gusto, occhio alle McLaren - F1 | Imola, Libere 2: Leclerc ci prende gusto, occhio alle McLaren - Nella seconda sessione di prove libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna emerge la Ferrari: non stupisca il quinto posto di Carlos Sainz che non ha chiuso il giro secco e ha accumulato un ...