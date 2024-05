F1 - la Ferrari vola con i nuovi aggiornamenti | quali sono le novità a Imola – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Inizio davvero incoraggiante per lanel weekend di casa. Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudono con un sorriso convinto al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Sul tracciato dil’attesa era spasmodica, dato che il team di Maranello aveva intenzione di portare un corposo pacchetto di. E così è stato. I risultati per il momento ripagano la scelta. Il miglior tempo della giornata lo ha fissato Charles Leclerc in 1:15.906 con 192 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, 380 su Yuki Tsunoda e 391 su Lewis Hamilton. Quinto George Russell a 405 millesimi, sesto Carlos Sainz a 517, quindi settime e ottave le Red Bull di Max Verstappen (+0.541) e Sergio Perez (+0.646), quindi nono Nico Hulkenberg a 920 e Fernando Alonso decimo a 932. La SF-24 ...