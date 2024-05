F1 GP Emilia Romagna 2024 - prove libere 2 | risultati e classific - Ferrari ancora protagonista Leclerc miglior tempo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Continua a tingersi di rosso il venerdì a Imola, dove va in scena il GP dell’di F1. Dopo ilnelle FP1, Charlessi è ripetuto anche nella sessione di2, girando in 1:15.906. Alle spalle del pilota dellaci sono due outsider come Oscar Piastri (McLaren, +0.192) e Yuki Tsunoda (Racing Bulls, +0.380). Completano la top 5 le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, mentre al sesto posto c’è l’altradi Carlos Sainz. In sordina le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che non vanno oltre il settimo e ottavo posto e appaiono piuttosto in difficoltà, oltre che lontane dalle posizioni di vertice. Da segnalare inoltre un impeding di Perez ai ...

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana speciale per i motori, con la Formula 1 che sbarca in Italia per ilprimo appuntamento europeo del Mondiale 2024 . La Formula 1 torna ad Imola dopo l’annullamento della scorsa stagione, quando ...

Ad un anno dall’alluvione, Aspi e Polizia ricordano l’impegno degli uomini intervenuti a sostegno della popolazione colpita - Ad un anno dall’alluvione, Aspi e Polizia ricordano l’impegno degli uomini intervenuti a sostegno della popolazione colpita - Ad un anno dall’alluvione che ha interessato i territori dell’Emilia-romagna, in occasione della tappa del Giro d’Italia a Riccione si è voluto ricordare ...

CISL Romagna: “È allarme affitti in Romagna, si tratta di un crescente problema per le famiglie”. A Ravenna in cinque anni aumenti del 65% - CISL romagna: “È allarme affitti in romagna, si tratta di un crescente problema per le famiglie”. A Ravenna in cinque anni aumenti del 65% - Secondo Idealista e i dati elaborati dal SICET, il sindacato inquilini di CISL romagna, riunitosi il 16 maggio a Riccione, le province romagnole hanno ...

Un anno dopo l’alluvione premiati al Giro d’Italia gli agenti eroi - Un anno dopo l’alluvione premiati al Giro d’Italia gli agenti eroi - Ad un anno dall’alluvione che ha interessato i territori dell’Emilia-romagna, in occasione della tappa del Giro d’Italia a Riccione si è voluto ricordare l’impegno messo in campo da Autostrade per ...