F1 GP Emilia Romagna 2024 - Perez | Dobbiamo lavorar - ma siamo ottimisti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Venerdì complicato per Sergioa Imola. Il messicano della Red Bull fa segnare il quarto miglior tempo nella prima sessione di libere, ma scivola in ottava posizione nel pomeriggio. “e durante la notte e cercare di ottenere il ritmo migliore se vogliamo tornare davanti. Ma”, le parole didopo la seconda sessione di libere del week end del GP dell’. “Bisogna sistemare un po’ le cose, ma se riusciamo a raggiungere un buon equilibrio riusciremo ad essere in una posizione solida per il giorno della gara”, la sua analisi. SportFace.

GP Emilia Romagna: Red Bull in difficoltà - GP emilia Romagna: Red Bull in difficoltà - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrire la migliore esperianza possibile, per analizzare in modo anonimo le statistiche del traffico. Cliccando su “Accetta tutti” acconsenti all'uso di TU ...

F1 | Red Bull, Sergio Perez: “Dobbiamo tornare davanti” - F1 | Red Bull, Sergio perez: “Dobbiamo tornare davanti” - Imola - Giornata complicata in casa Red Bull. Sergio perez segna il quarto miglior tempo nella sessione inaugurale del weekend, mentre scivola in ottava posizione nel pomeriggio. Tempi che, di per sé, ...

F1 | Imola, Libere 2: Leclerc ci prende gusto, occhio alle McLaren - F1 | Imola, Libere 2: Leclerc ci prende gusto, occhio alle McLaren - Nella seconda sessione di prove libere del GP del Made in Italy e dell'emilia Romagna emerge la Ferrari: non stupisca il quinto posto di Carlos Sainz che non ha chiuso il giro secco e ha accumulato un ...