F1 GP Emilia Romagna 2024 - l’analisi di Verstappen | Ecco cosa mancava alla macchina

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non è andato come sperato il venerdì a Imola per la Red Bull, che ha faticato in occasione delle due sessioni di prove libere del GP dell’di F1. Eloquenti il settimo e l’ottavo posto di Maxe Sergio Perez nelle FP2, a oltre mezzo secondo dal leader Leclerc. “Non mi sentivo a mio agio in pista – ha raccontato, analizzandonon ha funzionato –monopostoil giusto equilibrio: ho avuto la sensazione che tutto fosse così difficile, dal time attacksimulazione passo gara. Non so se le cose miglioreranno domani, ma difficilmente potranno andare peggio“. SportFace.