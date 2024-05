Ex vigilessa uccisa - nella notte fermato il collega

(Di venerdì 17 maggio 2024)i carabinieri di Bologna, coordinati dalla Procura, hanno sottoposto a fermo Giampiero Gualandi, 63 anni, per l'omicidio di Sofia Stefani, 33enne exmorta ieri con un colpo di pistola alla testa al comando di Anzola Emilia (Bologna), sparato dall'arma di ordinanza di Gualandi. L'uomo nell'interrogatoriotarda serata si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

