(Di venerdì 17 maggio 2024) E' accusato di omicidio volontario. Per questo,fra giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2024, i carabinieri di, coordinati dalla Procura, hanno sottoposto a fermo Giampiero Gualandi, 63 anni, exdei vigili di Anzola Emilia () per l'omicidio di Sofia Stefani, 33enne exmorta ieri con un colpo di pistola alla testa al comando della polizia municipale, sparato dall'arma di ordinanza di Gualandi. L'articolo proviene da Firenze Post.

La vendita di biglietti per Napoli-Bologna sembrava destinata ad essere un flop. Una sorta di protesta silenziosa nei confronti della società che ha deluso i tifosi. E invece, nelle ultime ore, sembra che la situazione sia cambiata a tal punto che ...

A un certo punto sono comparsi pure uomini con la gonna. Amici globalizzati assicurano: “In certi quartieri di Londra è normale”, “sì, anche a Berlino siamo abituati”. Ma qui non siamo a Londra o a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ...

A un certo punto sono comparsi pure uomini con la gonna. Amici globalizzati assicurano: “In certi quartieri di Londra è normale”, “sì, anche a Berlino siamo abituati”. Ma qui non siamo a Londra o a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ...

Bologna-Juventus e quei rigori visti a 200 chilometri di distanza - bologna-Juventus e quei rigori visti a 200 chilometri di distanza - L’ultimo bologna-Juventus di campionato è terminato con un segno X per 1-1. Furono fischiati 2 calci di rigore. Quello per i rossoblù fu segnato da Orsolini. Quello per ...

Bologna, presentata la nuova maglia per la stagione 2024/25. Il VIDEO è da urlo! - bologna, presentata la nuova maglia per la stagione 2024/25. Il VIDEO è da urlo! - Il bologna presenta la nuova maglia per la stagione 2024/25: il video ufficiale è da brividi, e c'è anche una novità assoluta.

Ex vigilessa uccisa a Bologna: fermato nella notte il collega che era stato suo comandante - Ex vigilessa uccisa a bologna: fermato nella notte il collega che era stato suo comandante - bologna – E’ accusato di omicidio volontario. Per questo, nella notte fra giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2024, i carabinieri di bologna, coordinati dalla Procura, hanno sottoposto a fermo Giampiero ...