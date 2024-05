Europei 2024 - chi è la mascotte Albärt

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il primo convocato per l`Europeo che partirà tra poco in Germania è. Non è un giocatore, ma un orso scelto comeper...

Euro 2024: le date e il girone in cui gioca l'Italia - Come si chiama la mascotte di Euro 2024 L'orsetto Albärt è la mascotte ufficiale di Euro 2024. Gli organizzatori hanno deciso di scegliere un orsacchiotto in omaggio al popolare giocattolo per ...

Euro 2024: le date e il girone in cui gioca l'Italia - Come si chiama la mascotte di Euro 2024 L'orsetto Albärt è la mascotte ufficiale di Euro 2024. Gli organizzatori hanno deciso di scegliere un orsacchiotto in omaggio al popolare giocattolo per ...