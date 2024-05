Europee | online i fac-simile delle schede di voto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) La Direzione dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale ha pubblicato sul sito del ministero i fac-direlative alle prossime elezioniin programma sabato 8 e domenica 9 giugno. In occasioneconsultazioni elettorali, l'Italia è stata suddivisa in cinque circoscrizioni. Leper ilavranno colori diversi: - grigio, per la circoscrizione elettorale I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia); - marrone, per la circoscrizione elettorale II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); - rosso rubino, per la circoscrizione elettorale III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, ...