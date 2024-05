Europee, Mannheimer: “Mancato duello tv Meloni-Schlein avvantaggia altri partiti” - Europee, mannheimer: “Mancato duello tv Meloni-Schlein avvantaggia altri partiti” - (Adnkronos) – Il mancato confronto tv Meloni-Schlein "in qualche modo giova gli altri partiti…". Ne è convinto il sondaggista Renato mannheimer, che spiega all'Adnkronos: ''Si avvantaggiano sicurament ...

Roma, fiamme e un’alta colonna di fumo: paura in via Nazionale – Video - Roma, fiamme e un’alta colonna di fumo: paura in via Nazionale – Video - (Adnkronos) – Paura nel pomeriggio di oggi, 17 maggio, in via Nazionale a Roma dove un'alta colonna di fumo si è levata tra i palazzi della via del centro. A causare la nube, visibile anche a centinai ...

Franco Di Mare, Fabio Fazio commosso: “E’ un grande dolore” - Franco Di Mare, Fabio Fazio commosso: “E’ un grande dolore” - (Adnkronos) – "Ci ha lasciato Franco Di Mare. Sapevo come tutti che sarebbe dovuto succedere a breve ma poi ogni volta che una cosa così accade ci si sorprende e non si è mai pronti". Inizia così il ...