Europee | Boccia - ' a leghismo nazionalista Pd risponde con società inclusiva'

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Mi chiedete se Melucci si sia avvicinato anche alla Lega? Spero di no, per la storia di Taranto e per evitare la sua umiliazione politica. Alle grandi complessità sociali di oggi non si puòre con questodi destra, e il Pd di Elly Schleincon una una, con la massima solidarietà e giustizia sociale, con proposte molto chiare e nette sul lavoro con il salario minimo e con una proposta di legge sul rafforzamento della sanità pubblica. Il Pd si occupa dei tanti che sono stati lasciati indietro da questo Governo che ha trovato negli ultimi il suo nemico quotidiano". Così Francesco, presidente dei Senatori del Partito democratico, arrivando alla Direzione provinciale del Pd di Taranto.