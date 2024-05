Euro 2024 - Germania-Scozia è la gara inaugurale | a che ora si gioc - dove e lo stadio

(Di venerdì 17 maggio 2024)a Monaco di Baviera. Sarà questa ladei campionatipei di calcio del: la partita sarà in programma...

Euro 2024, Germania-Scozia è la gara inaugurale: a che ora si gioca, dove e lo stadio - Euro 2024, germania-scozia è la gara inaugurale: a che ora si gioca, dove e lo stadio - germania-scozia a Monaco di Baviera. Sarà questa la gara inaugurale dei campionati europei di calcio del 2024: la partita sarà in programma il 14 giugno alle.

L’intensa estate di Nagy: tra 10 giorni il ritrovo con l’Ungheria, poi il riscatto dello Spezia - L’intensa estate di Nagy: tra 10 giorni il ritrovo con l’Ungheria, poi il riscatto dello Spezia - Pochissimo riposo per il centrocampista, che il 27 maggio partirà per il raduno dell'Ungheria. Poi l'Europeo e la conferma allo Spezia, che lavora per trovare un accordo migliore e acquistarlo dal Pis ...

La prova di forza di Nagelsmann: fuori i veterani dalla Germania - La prova di forza di Nagelsmann: fuori i veterani dalla Germania - Nagelsmann ha presentato la sua lista di convocati per la Germania agli Europei casalinghi della prossima estate, e non mancano le sorprese.