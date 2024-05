(Di venerdì 17 maggio 2024) L’INDAGINE. Inviavano false «citazioni in giudizio» per reati gravissimi come la pedopornografia online, costringendo poi il destinatario a pagare una «multa». Dodici perquisizioni, le indagini partite da una fintacon il logo della Polizia postale.

Estorcevano denaro inviando email con finti atti giudiziari, banda sgominata - estorcevano denaro inviando email con finti atti giudiziari, banda sgominata - L’INDAGINE. Inviavano false «citazioni in giudizio» per reati gravissimi come la pedopornografia online, costringendo poi il destinatario a pagare una «multa». Dodici perquisizioni, le indagini partit ...

Sgominata banda di truffatori: estorcevano denaro con finte accuse di pedopornografia - Sgominata banda di truffatori: estorcevano denaro con finte accuse di pedopornografia - Un gruppo criminale, con base logistica nella Bergamasca, è stato scoperto e sgominato dalla Polizia nell'ambito dell'operazione 'Polo Est'. La banda inviava mail in cui venivano contestati reati ...

Estorcevano denaro per finti atti giudiziari, fermata banda con base nella Bergamasca - estorcevano denaro per finti atti giudiziari, fermata banda con base nella Bergamasca - Le indagini sono partite dalla segnalazione di un cittadino italiano residente in Cina che aveva ceduto al ricatto ma, dopo mesi di minacce e vessazioni, si era reso conto dell’inganno ...