Esonero Allegri - record eguagliato per la Serie A | 36 allenatori diversi in una stagione

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’di Massimilianoda parte della Juventus fa segnare uno storiconellaA a venti squadre, vale a dire quello relativo al maggior numero diin una singola. Come nell’annata 2009/2010, infatti, 36 guide tecniche diverse si sono alternate in questa annata, tra i vari esoneri e le rescissioni.per la Salernitana con quattro, il Napoli ha contribuito con tre così come l’Empoli, tra le big hanno cambiato Roma, Lazio e infine proprio la Juventus. 36rendono la2023/2024, al pari di quella 2009/2010, il campionato col maggior numero di ...