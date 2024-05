Esonero Allegri - il commento a caldo di Evelina Christillin

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024) La Juventus ha comunicato ufficialmente l’di Massimilianoe la notizia non è passata di certo inosservata. “Sono grata a Massimilianoper tutto quello che ha fatto con e per la Juventus, sia dal punto di vista sportivo, sia per aver affrontato, con responsabilità e fermezza, un anno difficile come quello passato, in cui squadra e società si sono trovate ad affrontare un’autentica burrasca”. È ildella tifosa bianconera,, in partenza da Bangkok dove ha partecipato al congresso Fifa. “Ora invece, si deve prendere atto di rapporti e situazioni che non trovano più sbocchi di collaborazione possibili, quindi i migliori auguri aper il suo futuro e alla Juventus per un’auspicata, grande rinascita, come merita la ...