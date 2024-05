ESCLUSIVA IN ? Nandez-Inter - l’agente | Ora si sta giocando la vita col Cagliari

(Di venerdì 17 maggio 2024)accostato all’nelle scorse ore. A fare chiarezza sul futuro del centrocampista del, il suo agente Pablo Bentancur ai microfoni di-News.it SMENTITA ? Si avvicina la fine del campionato e allo stesso tempo l’inizio del calciomercato. All’, che oggi ha ricevuto l’ambito Ambrogino d’Oro dalla città di Milano, rimane in bilico il futuro di Denzel Dumfries. Il laterale olandese non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e il club sta monitorando la situazione per ere di ripetere un Milan Skriniar 2.0. Tra i possibili nomi circolati nelle ultime ore e accostati all’, c’è quello del centrocampista delNahitan. A tal proposito la redazione di ...

Mister Leonardo Semplici , in Serie A tecnico di Spal, Cagliari e recentemente dello Spezia, ha parlato in ESCLUSIVA su Inter-News.it. Tra i temi il pari di ieri sera tra Inter e Cagliari , nonché la bravura di Simone Inzaghi. Poi spazio anche alla ...

COLASANTO A RFV, Vedo Nico più nel progetto. Non lascerei Castrovilli a cuor leggero - COLASANTO A RFV, Vedo Nico più nel progetto. Non lascerei Castrovilli a cuor leggero - E poi la Fiorentina arriverà per riprendersi ciò che le è sfuggito un anno fa. Ma prima deve fare punti stasera per non "ammazzarsi" a cagliari, andando là senza dover vincere per forza per restare ...

Serie A, la classifica dei rigori fischiati contro: Cagliari alla pari di due big - Serie A, la classifica dei rigori fischiati contro: cagliari alla pari di due big - La classifica dei calci di rigore fischiati contro in questo campionato di Serie A: ecco dove si colloca il cagliari Nel penultimo turno di Serie A, il cagliari affronta una delle partite più cruciali ...

Ex Cagliari, Caressa su Allegri: «C’è stata l’esplosione dopo un anno e mezzo nel quale…» - Ex cagliari, Caressa su Allegri: «C’è stata l’esplosione dopo un anno e mezzo nel quale…» - Fabio Caressa durante una trasmissione su Sky Sport ha parlato dell’allenatore della Juventus oltre che ex cagliari Massimiliano Allegri. Tutto ciò alla luce dell'”esplosione” avuta negli ultimi ...