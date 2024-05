Esce dalla casa famiglia e scompare - si cerca Silvia Barbetta | indagini sul rapporto con l’ex compagno

I Carabinieri della Stazione di Sessa Cilento competenti per Stella Cilento (SA) hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare di “allontanamento dalla casa familiare con prescrizione di non farvi rientro e divieto di avvicinamento ...

Pesaro I genitori lo stavano cerca ndo ma il figlio continuava a non risponde re al cellulare. Preoccupati, hanno dato l?allarme e poco dopo lo choc: era morto nel bagno . Si chiamava Filippo ...

Nuovo angolo per la cultura letteraria a Cassano d’Adda: sabato alla Casa Berva in via Verdi è stata inaugurata uan sezione che ospita 1.500 preziosi volumi donati al Comune dalla famiglia di Fausto Gilli, scomparso nell’ottobre scorso. Nato a ...