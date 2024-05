Eric Bischoff | Il prodotto AEW non è valido - neanche il talento di MJF potrebbe migliorarlo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’assenza di MJF dal palinsesto televisivo ha lasciato i fan del wrestling a interrogarsi sul suo futuro. Da quando si è infortunato nell’evento AEW Worlds End, il popolare lottatore è scomparso dalla programmazione della compagnia. I rumor indicano che si sta prendendo un periodo di riposo per recuperare dall’infortunio. Da tempo, comunque, l’AEW non è più uninteressante per molti fan. Nonostante la presenza di numerosi personaggi di, molti appassionati ritengono che il booking lasci molto a desiderare e ciò si riflette nel calo degli ascolti. Recentemente, proprio su questo tema,ha commentato lo status della federazione in virtù dell’assenza del suo pupillo. Le sue parole “Non credo che la presenza di MJF possa portare l’AEW a un livello superiore, non è un problema di ...