Endless Love streaming - replica puntata del 17 maggio 2024 | Video Mediaset

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17– con la soap turca. Nellaodierna Nihan rivela a Kemal il ricatto di Emir. Se accetta di sposarlo, in cambio Emir avrebbe protetto suo fratello Ozan, impedendone l’arresto per omicidio. Ecco ilper rivedere l’episodio 73 trasmesso da Canale 5 in

Endless Love anticipazioni 17 maggio : Kemal fa una promessa ad Asu Sei pronto per un nuovo episodio di “ Endless Love ”? Scopriamo insieme cosa ci riserva la puntata del 17 maggio 2024, trasmessa prima in daytime alle 14:10 e poi in seconda ...

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda il 18 maggio 2024 su Canale 5: Zeynep , ancora disperata per come siano andate le cose con Emir, prova ad uccidersi. Kemal e Nihan, invece, continuano le loro ricerche, ...

Ecco le anticipazioni degli episodi della soap turca in onda stasera venerdì 17 maggio alle 23:30 circa su Canale 5. Secondo appuntamento in seconda serata con Endless Love e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 17 maggio a partire ...

If You Love - If You love - L’assenza di Terra Amara sarà dura da colmare per Mediaset. Il filone turco però non si esaurirà e, oltre a endless love che continuerà in daytime, sono in arrivo nei prossimi mesi quattro nuove dizi.

Endless Love anticipazioni: Emir tiene in pugno Nihan e Kemal! - endless love anticipazioni: Emir tiene in pugno Nihan e Kemal! - Una delle grandi protagoniste delle prossime puntate italiane di endless love sarà senz’altro Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk): sorella segreta di Emir Kozcuoglu (Kaan Urgancioglu), la donna sarà dis ...