Educatore licenziato per un post pro Palestina | revocato status di rifugiato - sarà rimpatriato

(Di venerdì 17 maggio 2024) Seif Bensouibat lavora da dieci anni comeal liceo Chateaubriand di Roma. Dopo alcunisullagli è piombata a casa la Digos, gli è statolodie ha perso il lavoro. Ora si trova nel Cpr di Ponte Galeria, in attesa del rimpatrio.

