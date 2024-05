Earvin Magic Johnson al gala Nelson Mandela Children’s fund

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilsi terrà a Cannes il 24 maggio. L’evento di quest’anno celebrerà due icone che hanno incarnato l’umanitarismo globale attraverso missioni e azioni, l’uomo d’affari e leggenda del baskete l’autrice e imprenditrice di bestseller CookieFin da bambino amava il basket, dedicava intere giornate sul campo da basket. Giocava sempre all’alba prima di andare a scuola, quando tornava, quando trovava degli amici, da solo, in estate e anche in inverno, da subito si capisce che il basket sarebbe stata una parte importante della sua vita. Frequenta la Everett High School. Questo istituto non aveva ...

Nikola Jokic Mvp per la terza volta: il Joker dei Denver Nuggets entra nella storia Nba - Nikola Jokic Mvp per la terza volta: il Joker dei Denver Nuggets entra nella storia Nba - Nikola Jokic è stato nominato MVP, Most Valuable Player, della regular season NBA. È la terza volta in quattro anni che il centro dei Denver Nuggets si aggiudica il premio di miglior giocatore del cam ...