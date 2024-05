È morto il giornalista Franco Di Mare

(Di venerdì 17 maggio 2024) Èile conduttore televisivoDi. Lo ha annunciato la famiglia attraverso una nota: "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento ilDi. Seguirà comunicazione per le esequie". Poche settimane fa nel programma di Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio aveva rivelato di soffrire di un mesotelioma, un tumore molto aggressivo. In una recente intervista al Foglio aveva raccontato la sua vita attraverso il suo ultimo libro "Le parole per dirlo". Le sue condizioni di salute erano state giudicate anche da lui stesso come incurabili.

Non ce l’ha fatta ad arrivare al suo compleanno Franco di Mare , napoletano, nato l’8 luglio 1955, giornalista , ex inviato, scrittore, aveva 68 anni ed era affetto da mesotelioma. Franco Di Mare è deceduto a Roma, ad annunciarlo la famiglia in una ...

All’età di 68 anni è morto a Roma il giornalista Franco di Mare, da tempo era malato di cancro - All’età di 68 anni è morto a Roma il giornalista Franco di Mare, da tempo era malato di cancro - Circondato dall’affetto dei suoi cari si è spento a Roma, all’età di 68 anni, il giornalista Franco Di Mare. I funerali si terranno lunedì alle ore 14 nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.

Breaking News delle 21.30 | "Tregua olimpica", no di Zelensky - Breaking News delle 21.30 | "Tregua olimpica", no di Zelensky - In questa edizione: "Tregua olimpica", no di Zelensky. Maltempo, trovato il corpo del 66enne disperso. morto il giornalista Franco Di Mare. Cacciato Allegri: "Comportamenti non da Juve" ...

Grave lutto nell’informazione, muore stimato cronista - Grave lutto nell’informazione, muore stimato cronista - E’ morto Franco Di Mare, giornalista napoletano, nato l’8 luglio 1955, ex inviato, scrittore, aveva 68 anni ed era affetto da mesotelioma. Ad annunciarlo la famiglia in una nota: «abbracciato ...