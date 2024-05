È morto il giornalista Franco Di Mare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento ilDi. Seguirà comunicazione per le esequie”. Così la famiglia ha annunciato la scomparsa diDi. Lo scorso 28 aprile, ilera stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove aveva rivelato di essere malato di mesotelioma Parlando del suo libro appena pubblicato, ‘Le parole per dirlo, la guerra dentro e fuori di noi’ (Sem editori), in un’apparizione drammatica, aveva rivelato di essere gravemente malato: “Ho un tumore molto cattivo, il mesotelioma: si prende respirando le particelle di amianto. Mi rimane poco da vivere, ma non è ancora finita”. “Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono ...