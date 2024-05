È morto Franco Di Mare - aveva un mesotelioma Inviato di guerr - conduttore e dirigente R -i, in Bosnia adottò una neonata di 10 mesi | La presi in brac -io, iniziò una grande storia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Addio aDi. Il celebretv, giornalista edia della Rai68 anni. A stroncarlo è stato un, un tumore estremamente aggressivo la cui comparsa Direcentemente collegato all’attività didia. “Ilè causato dall’aver respirato le particelle di amianto presenti nell’aria, una malattia che può avere un’incubazione lunghissima, fino a 30 anni, e quando si manifesta è troppo tardi, non si guarisce”,ricordato non più di quindici giorni fa in diretta a Che tempo che fa di Fabio Fazio, mostrandosi attaccato ad un respiratore. Del resto, prima di diventare nel 2019 vicedirettore di Rai ...

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Franco Di Mare , noto volto del servizio pubblico radiotelevisivo. Di Mare si è spento all'età di 68 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. L'articolo Addio a Franco Di Mare , aveva ...

Franco Di Mare è morto, la famiglia: «Abbracciato dall'amore di tutti noi». Aveva 68 anni - Franco Di mare è morto, la famiglia: «Abbracciato dall'amore di tutti noi». aveva 68 anni - È morto Franco Di mare, lo annuncia la famiglia con una nota. «Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è ...

Mare: Arta, in Abruzzo la qualità delle acque migliora - mare: Arta, in Abruzzo la qualità delle acque migliora - I risultati delle analisi effettuate in Abruzzo dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) a salvaguardia della salute dei bagnanti nelle acque del medio Adriatico, hanno evidenziato pa ...

“Viola come il mare 2”, terza puntata: la gelosia di Francesco, il ritorno di Farah - “Viola come il mare 2”, terza puntata: la gelosia di Francesco, il ritorno di Farah - I l mistero si infittisce. La terza puntata di Viola come il mare 2, in onda stasera alle 21.30 circa su Canale 5, porta i protagonisti Viola e Francesco a scoprire la verità sui rispettivi padri. Il ...