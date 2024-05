E’ morto Franco Di Mare - aveva 68 anni

(Adnkronos) - E' morto a Roma il giornalista e inviato della Rai Franco Di Mare , colpito da un mesotelioma. aveva 68 anni . A dare l'annuncio è stato il fratello Gino Di Mare che su Facebook ha scritto: "Ciao Frà, con te va via un pezzo di me". Lo ...

Pochi giorni fa ha rilasciato la sua ultima intervista, a Fabio Fazio. Sconvolgente. Si era ammalato in modo incurabile durante il suo lavoro di inviato in Kosovo. La Rai non si era fatta neppure sentire, salvo poi provare a rimediare. Franco Di ...