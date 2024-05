È addio - il calcio italiano saluta un simbolo delle ultime stagioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 17 maggio 2024)al. Unstagione, nel bene e nel male, che abbandona definitivamente. Le sue lacrime nella notte di Champions hanno fatto il giro del Mondo Il Italia, dopo questa stagione, non lo vedremo più. E le sue lacrime, alla fine di Psg-Borussia Dortmund hanno fatto il giro del Mondo. Daniele Orsato sapeva che quella sarebbe stata la sua ultima partita in Champions League e non è riuscito a trattenere l’emozione. Orsato (Lapresse)Non è finita del tutto, ovviamente: il fischiettosarà infatti protagonista al prossimo Europeo. E dopo l’ultima esperienza di una carriera importante, appenderà non solo le scarpette ma anche il fischietto al chiodo. E’ stato lui stesso, in una intervista concessa a Sky Sport nel corso del MediaDay ...