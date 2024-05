Dumfries - un futuro da scrivere! Linea dell’Inter chiara | il prezzo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) In casa Inter, la situazione di Denzelè attualmente uno dei temi più caldi del calciomercato. L’esterno olandese, il cui contratto scadrà a giugno del 2025, rimane in bilico. IL PUNTO – In casa Inter, la situazione di Denzelè attualmente uno dei temi più caldi del calciomercato. L’esterno olandese, il cui contratto scadrà a giugno del 2025, è al centro delle strategie della dirigenza nerazzurra. Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club, ha già tracciato una: se non si raggiungerà un accordo per il rinnovo, il giocatore verrà messo sul mercato per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro.in bilico: l’Inter valuta e pianifica LA VALUTAZIONE – Denzelè un elemento fondamentale nello scacchiere tattico ...