Dove vedere Jacobs al Roma Sprint Festival | orario esatto e canale tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Domani, sabato 18 maggio, al2024, scenderà in pista Marcell, che sarà protagonista sui 100 metri piani maschili che si disputeranno allo Stadio dei Marmi, nella Città Eterna. Il campione olimpico della specialità sarà in gara alle ore 18.50. Si tratta della seconda uscita individuale di, che fece segnare 10?11 all’esordio a Jacksonville, mentre qualche settimana più tardi ai Mondiali delle staffette il velocista azzurro ha poi contribuito alla qualificazione a Parigi 2024 della 4×100 maschile, specialità in cui l’Italia è campionessa olimpica in carica. Asi preannuncia un bel duello con l’altro azzurro Chituru Ali, che ha fatto meglio in stagione rispetto a, avendo fatto segnare 10?06 a Dubai: entrambi i velocisti ...