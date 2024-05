Djokovic a sorpresa sarà a Ginevra | come cambia la corsa con Sinner al n 1 del ranking ATP

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il numero 1 del mondo, Novak, giocherà il torneo ATP 250 di, che partirà domani con le qualificazioni e domenica con il tabellone principale: il serbo, che ha ricevuto l’ultima wild card disponibile dagli organizzatori, avrà un bye al primo turno in quanto il main draw è a 28, ed esordirà direttamente agli ottavi martedì 21 o mercoledì 22. Questa decisione rimescola un po’ le carte anche in ottica numero 1 ATP al termine del Roland Garros.al momento partirebbe con 865 punti di ritardo rispetto aal Roland Garros (8725 per l’azzurro, 7860 per il serbo), quindi nel caso in cui l’italiano non dovesse prendere parte allo Slam francese, il balcanico dovrebbe comunque raggiungere almeno le semifinali sia ache a Parigi per evitare chediventi ...

