Disoccupati e contenti

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’Istat parla di più 70mila occupati e una disoccupazione in calo al 7,2%. Come si spiega? Credevo che l’economia andasse male.Arturo Pardivia email Gentile lettore, lei credeva bene e forse con l’aiuto della Divina Provvidenza l’economia andrà anche peggio. Anch’io mi ero stupito per quei dati così incongrui con il fatto che la produzione industriale è in calo del 2,5%. Com’è possibile che le industrie assumano mentre gli ordini calano? L’arcano sta nel fatto che sono conteggiate come occupate le persone che “nella settimana di riferimento hanno svolto almeno un’ora di lavoro” dice il Glossario dell’Inps. Un’ora alla settimana, capisce? Quindi anche il più precario dei precari, il più dannato dei dannati, a una lettura dei dati risulta felicemente inserito nel favoloso mondo del lavoro. È una grande magia e pare che maghi e illusionisti di tutto il mondo stiano affluendo in massa in ...

Ocse: disoccupazione area stabile 4,9% a marzo, ma sale per donne - L'indicatore e' rimasto invariato in 22 pesi dell'area, e' aumentato in otto ed e' diminuito in due. Il numero di disoccupati nell'Ocse e' aumentato a 34,2 milioni (da 33,9 milioni di febbraio), a ...

Decreto Coesione: in arrivo contributi per l'avvio di nuove attività - ... inoccupati, inattivi e disoccupati; disoccupati destinatari ... Per Resto al Sud 2.0: il voucher è utilizzabile per l'acquisto di beni,... di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari ...