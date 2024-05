Diritti Lgbtq+ - Roma non firma testo Ue

(Di venerdì 17 maggio 2024) 21.25 La dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunitàpresentata dalla presidenza di turno belga ai Paesi membri Ue non è statata da 9 Stati su 27. Non hannoto Italia, Ungheria,nia, Bulgaria, Croazia, Lituania,Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. La dichiarazione era stata preparata per la Giornata Mondiale contro Omofobia, Transfobia e Bifobia. L'Italia, lo scorso 7 maggio, aveva aderito alcontro omofobia,transfobia, bifobia del Servizio di Azione Esterna Ue e dei 27.

