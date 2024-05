Dietro il duello saltato Meloni-Schlein i mali dell' Italia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ci sono cose che da sole raccontano l’nella sua totalità, soprattutto nei suoi difetti. Ne è caso emblematico la vicenda del «faccia-a-faccia». Una storia in cui c’è dentro davvero di tutto, del mondo politico ma non solo. Perché ci sono tutte le piccolezze ed i problemi con cui ognuno di noi ha a che fare, ogni giorno. La vicenda è di facile riassunto; dato che anche questa campagna elettorale interessa aglini meno’inno nazionale cantano male da Al Bano i grandi pensatori da settimane chiedono lo scontro tra il presidente del Consiglio ed il leader’opposizione. Dopo un lungo dibattito arriva il comunicato: si farà, da Bruno Vespa. Da quel momento la tempesta. Tralasciamo quelli che hanno detto che Vespa non sia super partes e quindi era il ...

