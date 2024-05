Di Francesco recidivo | 5-0 dall’Inter? Paradosso! Traversa e chance nitide

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) Diè ritornato sul KO del Frosinone contro l’Inter per 5-0 di venerdì scorso. Al tecnico non va giù, risultato, a detta sua, paradossale.? Eusebio Di, a distanza di sette giorni, ritorna sul KO pesantissimo contro l’Inter per 5-0 al Benito Stirpe. Le sue parole in conferenza stampa nel presentare la partita col Monza: «Oggi più di ogni altra cosa però, più che volgere lo sguardo indietro a quello che è stato, guarderei a quei particolari che saranno fondamentali dentro i 180’ che mancano. Per dirne una: con l’Inter prendi una, hai 2-3 occasionie poi perdi 5-0, un risultato che sembra un po’ paradossale in rapporto allo svolgimento della gara stessa. Ma questo fa capire cosa è la Serie A e l’attenzione che bisogna mettere nella cura dei dettagli». Di ...