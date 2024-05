(Di venerdì 17 maggio 2024) Le parole di Eusebio Di, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza Eusebio Diha parlato in conferenza stampa in vista di Monza. «Infortuni? Oggi Romagnoli si è allenato con la squadra per la prima volta, dovrebbe essere della partita. Ci auguriamo di poter portare almeno in panchina

Frosinone Inter , brutta sconfitta per Di Francesco : voti e pagelle dei due PEGGIORI in campo della sfida dello Stirpe Il crollo dei padroni di casa in Frosinone - Inter ha naturalmente molte motivazioni e un bel po’ di insufficienti. Non si prendono ...

Eusebio Di Francesco è finito nel mirino dei tifosi dell'Inter per le sue dichiarazioni dopo il match con il Frosinone. Il tecnico della squadra laziale in piena lotta per la salvezza ha commentato così il match perso per 5-0 con i nerazzurri ...

Esonerato anche lo staff di Allegri. Restano Magnanelli e Padoin - Esonerato anche lo staff di Allegri. Restano Magnanelli e Padoin - Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, francesco Magnanelli e Simone Padoin resteranno alla Juventus come collaboratori aggiunti. Mentre il resto dello staff di Allegri è ...

L’ex rossoblù Di Francesco: “Contemporaneità Non sapere il risultato delle altre fa la differenza” - L’ex rossoblù Di francesco: “Contemporaneità Non sapere il risultato delle altre fa la differenza” - “Hanno deciso così, andiamo avanti anche se sono per le partite in contemporanea. Giocare senza sapere il risultato delle altre può fare la differenza”. Così l’ex rossoblù e attuale allenatore del ...

Di Francesco AVVERTE il Frosinone: «La distrazione è stata FATALE. Serve concentrazione» - Di francesco AVVERTE il frosinone: «La distrazione è stata FATALE. Serve concentrazione» - Le parole di Eusebio Di francesco, allenatore del frosinone, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza Eusebio Di francesco ha parlato in conferenza stampa in vista di Monza frosinone.