DesTEENazione - approvato l’avviso per individuare soggetti del Terzo Settore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Benevento:- desideri in azionecon determinaesplorativo finalizzato all’individuazione didelBenevento, 17 maggio 2024 –con determina dirigenziale n. 62/2024esplorativo finalizzato all’individuazione didel(ETS) in qualità di partner degli interventi di innovazione sociale volti alla presentazione di un progetto nell’ambito delnazionale “– desideri in azione” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine della realizzazione di uno spazio multifunzionale di esperienza per preadolescenti e ...