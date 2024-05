Denys muore in un incidente stradale - lavorava nella pizzeria Porzio a Caserta | il messaggio del noto pizzaiolo

(Di venerdì 17 maggio 2024)Hrodetskyy è morto in seguito a unverificatosinotte: ilErrico, suo datore di lavoro, gli ha dedicato unsui social.

Un’intervista a Cuore Aperto Il 15 maggio, Myriam Catania ha fatto un’apparizione speciale nella trasmissione “La Volta Buona”. La talentuosa doppiatrice, nota per aver prestato la sua voce a celebri attrici come Jessica Alba, Keira Knightley e ...

Incidente stradale sulla statale 101 Lecce - Gallipoli all'altezza dell'uscita per Galatone. Nello scontro tra un'auto e un camion si sono registrati tre feriti: uno...

Incidente stradale sulla statale 101 Lecce - Gallipoli all'altezza dell'uscita per Galatone. Nello scontro tra un'auto e un camion si sono registrati tre feriti. ...

Code infinite sulla Catania-Paternò: 5 auto coinvolte in un incidente - Code infinite sulla Catania-Paternò: 5 auto coinvolte in un incidente - CATANIA – Code infinite e traffico bloccato sulla Strada Statale 121, tratto Catania-Paternò, a causa di un incidente che nella mattinata ha coinvolto 5 automobili. L’incidente, ad altezza dello ...

Grave incidente stradale a Sesto San Giovanni, grave motociclista 25enne - Grave incidente stradale a Sesto San Giovanni, grave motociclista 25enne - (mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 17 maggio 2024 – Intorno alle ore 12.40, in viale Fratelli Casiraghi è avvenuto un grave incidente stradale tra un’auto e una moto. Il conducente della moto ha ...

Porto San Giorgio, auto contro moto: atterra l'eliambulanza, un ferito grave - Porto San Giorgio, auto contro moto: atterra l'eliambulanza, un ferito grave - PORTO SAN GIORGIO Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi (17 maggio) a Porto San Giorgo: si sono scontrate un'auto ed una moto per cause in corso di accertamento da parte delle forze ...