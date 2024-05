Demme all’Hertha Berlino da svincolato Visite mediche già completate

(Di venerdì 17 maggio 2024) Diegosi trasferirà. La notizia confermata anche da Sky Sport De. Il centrocampista del Napoli è fuori rosa da sei mesi, non ha giocato in Champions e non gioca in Serie A dal 28 gennaio. Già l’estate scorsa doveva trasferirsi ma l’accordo non è stato trovato. Dalla prossima stagione,sarà un giocatore dell’Hertha, ha completato anche le. DiegoScrive la redazione tedesca di Sky Sport: “Diegosi trasferirà in estatea parametro zero. I berlinesi avevano già avviato trattative con il 32enne l’estate scorsa. Ora il passaggio dall’SSC Napoli...

