Deadpool & Wolverine: svelata la durata record - deadpool & Wolverine: svelata la durata record - La durata di deadpool & Wolverine stabilisce un nuovo record nel divertente franchise sul Mercenario Chiacchierone.

Quanto dura Deadpool & Wolverine Il minutaggio sarà da record per la saga - Quanto dura deadpool & Wolverine Il minutaggio sarà da record per la saga - Scoprite quanto durerà deadpool & Wolverine, nuovo film della saga di deadpool in arrivo per il Marvel Cinematic Universe.

Apple: novità per gli iPad in tema di lusso e resistenza - Apple: novità per gli iPad in tema di lusso e resistenza - Da un lato, Caviar ha presentato il suo esclusivo Criss-Cross iPad Pro 2024, un’edizione limitata ispirata ai supereroi deadpool e Wolverine, con un design elegante e materiali pregiati. Dall’altro ...