De Laurentiis ufficializza Manna | Affidata la prima missione al nuovo DS

(Di venerdì 17 maggio 2024) Aurelio Deha annunciato l’arrivo delds del Napoli, Giovanni. Lariguarda ilallenatore. Dopo giorni di indiscrezioni, Aurelio Deha finalmenteto l’arrivo di Giovannicomedirettore sportivo del Napoli. L’annuncio è arrivato in occasione della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi al Palazzo Petrucci di Napoli. Napoli: ladiSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, lamansione crucialedal presidente al dirigente in arrivo dalla Juventus sarà quella di individuare il ...

Manna non sposta De Laurentiis dal centro della scena . Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica. Napoli si aspettava un manager autorevole di provata abilità. Non il sosia di Marotta, largamente presente nei trionfi di Juve e ...

De Laurentiis ripete il triste refrain su Giuntoli juventino in attesa dello juventinissimo Manna . Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Gianluca Monti. Tra un «Napoli fortissimo», un «Maradona rinnovato in due anni da quando potrò metterci le ...

