De Laurentiis non sottovaluti il sindaco Manfredi | è il Keyser Söze della politica

(Di venerdì 17 maggio 2024) Deha impiegato settanta giorni per capire che lo stadio a Bagnoli se lo può far costruire solo un plastico a casa sua, modello casa di Cogne nel salotto tv di Bruno Vespa. Era il 7 marzo quando partì lancia in resta con un paio di interviste tv sui tifosi che sarebbero arrivati via mare e scenari fantacalcistici. Era talmente infervorato il presidente che convinse qualche opinionista localefattibilità dell’operazione. Non staremmo qui a dire che se avesse chiamato, gli avremmo risparmiato settanta giorni di nulla. Da Roma qualcuno lo aveva messo su una cattiva strada, per dirla alla De Andrè. E lui, il signor Aurelio, che laproprio non riesce a capirla, aveva abboccato. A Deserve per ottenere lo stadio Proprio a proposito di, ...